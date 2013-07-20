Інститут Медіа Права подав в суд на апарат ВР

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила юрист інституту Ольга Сушко.

За її словами, позивач Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики, 26 квітня звернувся до апарату парламенту із запитом щодо надання декларацій шістьох народних депутатів: голів фракцій та голови Верховної Ради.

"Відповідач, в порушення чинного законодавства, не надав запитані декларації, мотивуючи відмову конфіденційністю інформації про народних депутатів. Натомість, за законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади запобігання та протидії корупції", декларації парламентаріїв не лише повинні надаватись на запит, а й підлягають публікації в офіційних друкований виданнях", - зауважилала Сушко.

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Як наголосила юрист, законодавчі вимоги щодо публікації декларацій не виконуються належним чином. Тому Таран разом з колегами намагався отримати копії цих документів безпосередньо від апарату ВР. Проте після відмови надати ці документи Таран за підтримки Інституту Медіа Права вирішив оскаржити її у суді.

"Ми дуже сподіваємось, що суди України обгрунтують необхідність публікації та надання таких відомостей", - зазначила Сушко.

Між тим, за її словами, на сьогодні Інститут Медіа Права надав близько 200 консультацій, зокрема, щодо питання доступу до публічної інформації. Крім того, в активі інституту - близько 30 судових справ. Що стосується позивачів, то це, як зазначила Сушко, і журналісти, і громадські активісти та громадські організації.