ОПОРА виграла суд у Верховної Ради

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОПОРи.

У повідомленні зазначається, що ще 27 березня Громадянська мережа ОПОРА звернулася з інформаційним запитом до Керівника Апарату ВРУ про надання копії штатного розпису, проте отримала відмову, через що звернулася до суду.

Як зазначила координатор виборчих і політичних програм ОПОРи Ольга Айвазовська, відкритість та інституційна незалежність парламенту є стандартом роботи законодавчої гілки влади: «Платники податків мають право на інформацію щодо видатків інституцій, які утримують. Тільки таким чином виборці, журналісти, громадські активісти можуть проаналізувати, наскільки ефективно працює інституція, співставивши витрачені ресурси та отримані кінцеві продукти. Думаю, що мало хто в країні поза стінами парламенту має уявлення, скільки людей задіяно до роботи Верховної Ради та за що вони відповідають. В міжнародних практиках ця інформація оприлюднюється і громадяни можуть у вільному доступі з нею ознайомлюватись».

У ході розгляду справи у суді від представника Апарату ВРУ надійшли письмові заперечення проти позову. У документі зазначалося, що штатний розпис Апарату із зазначенням заробітної плати по кожній посаді «не може відноситися до тих документів (актів), що були отримані або створені Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності парламенту, як законодавчого органу влади», штатний розпис «є внутрішньоорганізаційним документом, що поширюється на працівників Апарату та діє в межах даного органу».

Також зауважено, що не допускається збирання персональних даних, хоча в ОПОРі зауважують, що такого і не просили.

«Оскільки посадові та службові особи Апарату парламенту отримують заробітну плату за рахунок коштів Держбюджету, тому інформація про розміри зарплати працівників ВРУ, яка належить до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, не може бути обмежена в доступі», - наголосили в ОПОРі і додали: «8 липня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною відмову Апарату ВРУ і зобов’язав надати ОПОРІ копію штатного розпису».

При цьому в ОПОРі зауважили, що оскільки відповідач має право оскаржити Постанову суду протягом 10 днів від дня отримання її копії, судове рішення ще поки не набрало законної сили.