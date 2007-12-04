БЮТ і НУ-НС прийшли до одного знаменника

Коаліція офіційно висунула на посаду голови Верховної Ради кандидатуру міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА, на посаду прем’єр-міністра – лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно було ухвалене фракціями БЮТ та НУ-НС на спільному засіданні.

Крім того, коаліція ухвалила рішення, що координувати діяльність коаліції по черзі, посесійно будуть Ю.ТИМОШЕНКО та лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.