БЮТ і НУ-НС прийшли до одного знаменника
12:42, 04 грудня 2007Політика
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Тимошенко і Кириленко керуватимуть по черзі
|Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно було ухвалене фракціями БЮТ та НУ-НС на спільному засіданні.
Крім того, коаліція ухвалила рішення, що координувати діяльність коаліції по черзі, посесійно будуть Ю.ТИМОШЕНКО та лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
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