У ВР відкрили шлях для голосування за спікера

Головою лічильної комісії Верховної Ради обраний Микола ШЕРШУН (фракція Блоку Литвина), заступником – Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (НУ-НС) і секретарем – Євген ШАГО (БЮТ).

Про це УНІАН повідомив член лічильної комісії, народний депутат України Олександр СТОЯН.

Він зазначив, що це обрання відкриває шлях для голосування за кандидатуру на посаду голови ВР.

В той час О.СТОЯН сказав, що пакетне голосування щодо кандидатури голови ВР, першого заступника та заступника, згідно з регламентом ВР, може голосуватися одночасно.