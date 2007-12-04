У ВР відкрили шлях для голосування за спікера

13:49, 04 грудня 2007
Політика
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Головою лічильної комісії обрали Шершуна

Головою лічильної комісії Верховної Ради обраний Микола ШЕРШУН (фракція Блоку Литвина), заступником – Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (НУ-НС) і секретарем – Євген ШАГО (БЮТ).

Про це УНІАН повідомив член лічильної комісії, народний депутат України Олександр СТОЯН.

Він зазначив, що це обрання відкриває шлях для голосування за кандидатуру на посаду голови ВР.

В той час О.СТОЯН сказав, що пакетне голосування щодо кандидатури голови ВР, першого заступника та заступника, згідно з регламентом ВР, може голосуватися одночасно.

 

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