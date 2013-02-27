Обама визначився з кандидатурою посла США в Україні

Президент США Барак Обама оголосив про свій намір запропонувати кандидатуру Джеффрі Пайятта як наступного посла США в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Посольства США в Україні.

У посольстві повідомляють, що Дж.Пайятт – кар’єрний дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, який має за плечима 22 роки роботи у Державному департаменті, під час якої донині здебільшого зосереджувався на Азії та Латинській Америці. Він одружений із Мері Пайятт і має двох дітей - Вільяма і Клер.

Дж.Пайятт у травні 2010 року обійняв посаду головного заступника помічника державного секретаря – заступника керівника Бюро з питань Південної і Центральної Азії. Перед цим, з серпня 2007 року, він був заступником голови дипломатичної місії США при Міжнародному агентстві з атомної енергії та міжнародних організаціях у Відні.

З 2002 по 2007 рік Дж.Пайятт служив у Посольстві США в Індії, спочатку як радник-посланник з політичних справ, а з червня 2006 року – як заступник керівника дипломатичної місії. У цій якості він керував щоденною оперативною діяльністю одного з найбільших і найшвидше зростаючих посольств США за кордоном.

До призначення в Індію він працював у Генеральному консульстві США у Гонконгу, займаючись діалогом з питань торгівлі та експортного контролю з цим особливим адміністративним регіоном Китаю.

З 1997 по 1999 рік був керівником американського консульства у Лахорі.

У Вашингтоні Дж.Пайятт працював також на посадах директора з питань Латинської Америки в апараті Ради національної безпеки (1996-97), спеціального помічника першого заступника держсекретаря (1995-96) та адміністративного помічника заступника держсекретаря з питань Латинської Америки (1994). У 1992-94 роках він служив у Посольстві США в Індії як дипломат політичного відділу, а у 1990-92 роках – у Посольстві США в Гондурасі як дипломат економічного відділу та віце-консул.

Дж.Пайятт навчався й отримав магістерський ступінь з міжнародних відносин у Єльському університеті, а ступінь бакалавра політичних наук – в Університеті Каліфорнії в Ірвайні.