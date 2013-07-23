Прес-конференція «Святковий концерт на Хрещатику: 1025-річчя Хрещення Русі»

24 липня об 11.00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться прес-конференція на тему «Святковий концерт на Хрещатику: 1025-річчя Хрещення Русі».

У прес-конференції візьмуть участь:

голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов;

член міжнародного оргкомітету святкування 1025-річчя Хрещення Русі, рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» (http://dkr.kiev.ua) Олег Карамазов;

член Правління міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі», керівник «Музею Шереметьєвих» Олексій Шереметьєв.

Учасники прес-конференції розкажуть про зустріч на Хрещатику міжнародної Хресної Ходи на честь 1025-річчя Хрещення Русі з мощами святого рівноапостольного князя Володимира та про грандіозний концерт на Хрещатику, який відбудеться 27 липня за участю легендарних музикальних колективів з України та Росії.

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Контактна особа Анна Горпинченко.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015). Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».