Прес-конференція на тему проведення конкурсу «Срібне перо – 2013»

24 липня 2013 року о 12.00 у приміщенні прес-центру Національної спілки журналістів України (Хрещатик, 27-а) відбудеться прес-конференція, присвячена проведенню ХІІ Міжнародного відкритого творчого конкурсу журналістів «Срібне перо – 2013».

У прес-конференції візьмуть участь:

Олег Наливайко – голова НСЖУ;

Вадим Волченко – голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації;

Людмила Хорошилова – голова Кримської республіканської організації НСЖУ;

Людмила Мех – президент громадської організації «Журналістська ініціатива»).

Під час прес-конференції планується підписання меморандуму про співпрацю між Національної спілкою журналістів України і Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з інформації.

Довідка: Міжнародний творчий конкурс «Срібне перо» є щорічним. У конкурсі можуть взяти участь журналісти, які працюють у засобах масової інформації, інтернет-виданнях України, Автономної Республіки Крим, а також представники зарубіжних ЗМІ. Підсумки конкурсу будуть оголошені у жовтні в м. Судак.