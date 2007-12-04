Янукович привітав Путіна з перемогою: ”ми щиро раді”

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Росії Володимира ПУТІНА з перемогою партії “Єдина Росія” на виборах до Державної думи РФ, що відбулися 2 грудня.

Текст привітання В.ЯНУКОВИЧА розміщений на персональному сайті лідера Партії регіонів.

“Волевиявлення російського народу – це, передусім, свідчення консолідації народу навколо Глави Російської держави. Це – підтримка громадянами Росії політики реформ, які успішно проводить влада”, - йдеться у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що громадяни Російської Федерації в результаті виборів отримали парламент, який зможе ефективно діяти і швидко сформувати уряд професіоналів та однодумців, що стане продовженням успішного та стабільного розвитку країни.

“Ми щиро раді тому, що довір`я росіян до партії "Єдина Росія" є таким значимим”, - додає В.ЯНУКОВИЧ у привітанні.

Лідер Партії регіонів також побажав Президенту Росії В.ПУТІНУ успіхів у подальшій діяльності.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, до Держдуми проходять 4 партії: “Єдина Росія” на чолі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ – 64,25% голосів, Комуністична партія – 11,59%, Ліберально-демократична партія – 8,16%, “Справедлива Росія” – 7,76%.