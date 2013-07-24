Кабмін розгляне обмеження пільг депутатів

Згідно з порядком денним засідання уряду, доповідачем з цього питання є міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Як зазначили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, зараз цей законопроект готується і після схвалення урядом буде внесений на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше Королевська заявила, що у разі ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Закону України „Про статус народного депутата України” (щодо обмеження окремих пільг для народних депутатів України)" економія коштів держбюджету становитиме 100 млн грн на рік.

Мінсоцполітики передбачає радикальне скорочення витрат, не пов'язаних безпосередньо із законодавчою діяльністю депутатів, а також обнуління більшості соціальних гарантій діючих і колишніх парламентаріїв. Зокрема, пропонується скасувати грошову компенсацію за депутатські квартири, замінивши її нормою про тимчасове надання службового житла. Передбачено позбавлення депутатів права на безплатні путівки, страхування, санаторно-курортне обслуговування на пенсії.

Крім того, автори документа вважають за необхідне скасувати виплати безробітним депутатам, які склали повноваження (зараз їм виплачується близько 14 тис. грн на місяць впродовж року, а потім — 7 тис. грн на місяць до настання пенсійного віку), і пільговий механізм обліку стажу при розрахунку пенсії колишніх депутатів.

Також Мінсоцполітики пропонує скасувати безкоштовні авіаквитки для народних депутатів на внутрішні рейси і лише депутатам-мажоритарникам, обраним за межами Києва, компенсувати витрати на поїздки і перельоти, але не більш як за 50 рейсів на рік.

Крім того, у проекті закону є норма про обов'язкові відвідування депутатами пленарних засідань і засідань комітетів, а у разі відсутності на робочому місці без поважних причин запропоновано не виплачувати депутату заробітну плату за день прогулу і штрафувати у розмірі однієї мінімальної зарплати.