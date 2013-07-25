Турчинов: У Батьківщину влилась вже чверть «фронтовиків», процес триває

Об’єднавчий процес планується завершити до початку вересня.

Про це заявив голова Центрального штабу партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію щодо вступу до партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«У червні у нас відбувся об’єднавчий з’їзд. Зараз нормально відбувається процес об’єднання, люди приймають важливе і відповідальне рішення для себе», - зазначив він.

«Можу сказати, що уже 5 тисяч представників «Фронту змін» із 20 тисяч отримали партквитки «Батьківщини», і цей процес продовжується стабільно. Тому усі нісенітниці, які розповсюджує влада під виглядом анонімних джерел у ЗМІ, – це є продовження провокацій проти нашої політичної сили», - сказав Турчинов.

Він також повідомив, що, незважаючи на період літніх відпусток, вступ у партію проходить нормально, під контролем Центрального штабу, зокрема, кожного тижня надходять заяви про вступ до «Батьківщини».

Турчинов також нагадав, що головним ініціатором об’єднання опозиційних партій виступила Юлія Тимошенко.

«Ми плануємо повністю завершити об’єднавчий процес до початку вересня. Безумовно, ми не можемо примусити всіх вступати у партію. Але я хочу нагадати, що у багатьох міськрадах є депутатські фракції «Фронту змін», і зараз також іде процес об’єднання у єдині фракції, це дуже важливий і серйозний момент», - зауважив Турчинов.