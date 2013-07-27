Президент Росії Володимир Путін прибув до Києва для участі в урочистостях з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Як передає РІА «Новости», очікується, що з аеропорту глава Російської держави відбуде до центру української столиці - до Володимирської гірки, де, за переказами, у 988 році святий князь Володимир хрестив свою дружину і киян, поклавши тим самим почато християнізації Київської Русі. Біля пам'ятника Хрестителеві відбудеться молебень, в якому візьмуть участь Президент України Віктор Янукович, глави держав і делегації з країн, в яких переважна частина віруючих - православні, предстоятелі і представники помісних православних церков.

Після закінчення молебню Путін і Янукович проведуть бесіду, в ході якої обговорять перспективи розвитку двосторонніх відносин.

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Після цього запланована зустріч президента Росії з членами священного синоду Української православної церкви Московського патріархату, в ході якої Путін вручить ієрархам нагороди.

Президент Росії також планує відвідати Успенську Києво-Печерську Лавру - найдавніший монастир на території Київської Русі, заснований у середині XI століття.

Завтра, 28 липня, президент Росії прибуде до Севастополя, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-морського флоту.