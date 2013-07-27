Святкування Дня хрещення Київської Русі розпочнеться з молебню у Лаврі (програма)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні, 27 липня, о 9:00 відбудеться урочиста літургія в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ.

О 10:00 відбудеться Божественна літургія з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі у Володимирському патріаршому кафедральному соборі УПЦ КП (бульвар Тараса Шевченка, 20).

Також о 10:00 відбудеться урочиста святкова Літургія Української автокефальної православної церкви в приміщенні Андріївської церкви (Андріївський узвіз, 23).

О 10:00 розпочнеться урочистий молебень біля пам’ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру (очолять предстоятелі Помісних православних церков) за участю Президента України Януковича, глав іноземних держав та урядів, державних і громадських діячів, віруючих.

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О 17:00 на Соборній площі Києво-Печерської лаври відбудеться вечірнє богослужіння.

О 17:00 розпочнеться Всенічне бдіння з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі у Володимирському патріаршому кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату.

О 18:00 розпочнеться святковий концерт на Хрещатику, приурочений до 1025-річчя хрещення Київської Русі, який проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» за сприяння київської міської влади.

28 липня о 9.00 розпочнеться Архієрейська служба Римсько-католицької церкви біля пам’ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру на Володимирській гірці.

О 10.00 Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату, проведе Богослужіння у Володимирському патріаршому кафедральному соборі.

По завершенні літургії (після 12.00) відбудеться Хресна хода від Володимирського собору до пам'ятника святому Володимиру. Хресна хода відбудеться вулицею Володимирською, через Софійську площу - до парку «Володимирська гірка».

На 21.00 заплановане офіційне відкриття відреставрованої Колони Магдебурзького права (Пам'ятник Магдебурзькому праву, вул. Набережне шосе, 6). Там же відбудеться концерт та світломузичне шоу.