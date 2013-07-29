Яценюк: Тимошенко залишається ключовим політичним гравцем

Про це заявив в ефірі “Радіо Свобода” лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Для України ув’язнення Тимошенко один з найбільших бар’єрів на шляху до підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Спроби Віктора Януковича протягом двох років ізолювати Тимошенко як політичного лідера не вдались. Вона є одним з основних учасників політичного процесу”, - сказав Яценюк.

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Він вважає, що подальше утримання екс-прем`єра у в`язниці ні до чого не приведе. За словами Яценюка, об`єднання партій “Батьківщина” і “Фронт змін” є гарантією того, що Тимошенко залишиться ключовим гравцем в українській політиці.

“У мене є впевненість, що Тимошенко не просто буде одним з ключових гравців, а що Тимошенко буде на свободі. Виникає тільки питання коли. Це може бути в найкоротші терміни, якщо Янукович прийме політичне рішення і дасть можливість Тимошенко отримати медичну допомогу в Німеччині і впевнений, що це є одна із основних умов підписання угоди між Україною і Європейським Союзом і вона повинна бути виконана. Це самий короткий шлях”, - зазначив Яценюк.

В той же час він наголосив, що часу у влади залишилось мало, оскільки у вересні Україна повинна продемонструвати волю до підписання угоди з ЄС.

“Щоб продемонструвати таку політичну волю, треба надати можливість через десятки політичних інструментів, щоб Тимошенко отримала медичну допомогу в Німеччині”, - резюмував Яценюк.