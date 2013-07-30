Брейвік хоче вступити до університету Осло для вивчення політології

Норвезький терорист Андерс Брейвік хоче вивчати політологію в університеті Осло, і вже подав туди документи.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні видання Local.

За даними порталу, кілька викладачів факультету політології відмовилися навчати Брейвіка. Проте, за словами ректора Оле Петтера Оттерсена, університет все ж таки розгляне його заявку.

"Я розумію, що буде реакція - це властиво людині. Ми не можемо нікому відмовити у можливості вчитися в університеті Осло. Ми повинні дотримуватися технічних правил вступу", - сказав він.

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Начальник в'язниці "Іла" Кнут Б’яркейд, де відбуває покарання Брейвік, підтримує його рішення. "В'язниця завжди сприятиме отриманню в’язнями освіти, щоб вони могли знайти роботу, коли вийдуть на волю", - сказав Б’яркейд. Яким чином відбуватиметься навчання Брейвіка, якщо його приймуть до університету, не повідомляється.

У травні влада Норвегії відмовила Брейвіку в реєстрації політичної асоціації, заявку на створення якої він подав, відбуваючи покарання у в'язниці. Адвокат Брейвіка Турд Йордет повідомив газету Aftenposten, що подасть нову заявку на створення асоціації, в якій будуть дотримані всі юридичні норми.

Брейвік 22 липня 2011 року влаштував вибух в урядовому кварталі норвезької столиці, в результаті якого загинули вісім осіб, і стрілянину в молодіжному таборі робочої партії Норвегії на острові Утейя, де загинули 69 осіб. Брейвіка засуджено до 21 року в'язниці.