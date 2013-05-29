"Батьківщина": влада намагається усунути лідера донецької організації

Про це повідомила пресс-служба партії.

"Батьківщина" Донеччини занепокоєна надмірною цікавістю влади до особи Костянтина Матейченка, який вже чотири місяці очолює Донецьку обласну організацію та якому в найкоротшій термін вдалося якісно реорганізувати партійну структуру", - сказано в заяві.

"Методичні та точні дії з боку представників системи правосуддя та правоохоронних органів, що постійно перешкоджають роботі Матейченка, дозволяють нам зробити один єдиний висновок: відшукуючи приводи, влада намагається відсторонити відомого опозиціонера від партійної роботи", - йдеться в зверненні.

У якості підтвердження своєї заяви, "Батьківщина" навела приклад: "Тільки 18 травня, у день проведення акції в Києві "Вставай, Україно!", Матейченко був викликаний одразу трьома відомствами: Київським районним судом у м. Донецьк, слідчим податкової міліції у Донецькій області та Артемівським міськрайсудом".

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"Звертаючись до влади, "Батьківщина" Донеччини вимагає не чинити незаконних перешкод на політичному шляху нашого очільника та сподівається, що 31 травня Матейченко зможе взяти участь в акції "Вставай, Україно!" у Донецьку", - цитує Українська правда.

Як відомо, "Батьківщина" повідомила владу про проведення 31 травня в Донецьку мирної ходи та мирного зібрання у рамках акції "Вставай, Україно".