Грищенко і Присяжнюк взяли участь у церемонії інавгурації Президента Ірану

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра.

Як зазначається в повідомленні, до складу делегації також увійшов міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

У рамках візиту 4 серпня відбулася окрема зустріч Грищенка з новообраним Президентом Ірану. Грищенко передав привітання Президента України Віктора Януковича Хасану Роухані з нагоди його призначення на посаду.

Зустріч з Президентом Ірану була присвячена питанням подальшого розвитку співпраці у сферах сільського господарства та продовольства, охорони здоров’я, фармацевтики, культури та освіти, поінформували в прес-службі.

На тему: В Ірані приведений до присяги новий президент

Грищенко наголосив, що розвиткові українсько-іранського співробітництва сприятиме активізація роботи двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. «Такий двосторонній механізм взаємодії дозволить відновити роботу існуючих, а також визначитися щодо нових напрямів співпраці України та Ірану, серед яких найбільш перспективним є сільське господарство», - зазначив віце-прем’єр.

У рамках гуманітарного співробітництва було домовлено про проведення наступного року Днів культури України в Ірані.

Українська делегація також зустрілася з колишнім Президентом Ірану Алі Акбаром Хашемі Рафсанджані, який зараз очолює дорадчий орган при вищому керівництві – Раду з визначення політичної доцільності.

Крім того, у рамках візиту Грищенко провів низку зустрічей з главами іноземних делегацій, які брали участь в інавгураційних заходах у Тегерані.