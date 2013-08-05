Янукович доручив Азарову і Льовочкіну підняти з дна моря підводний човен

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову та главі Адміністрації Президента Сергію Льовочкіну опрацювати питання можливості підйому радянського підводного човна «Щ-216» серії Х-біс, який було виявлено співробітниками Кримської республіканської установи «Чорноморський центр підводних досліджень» у липні цього року поблизу мису Тарханкут.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з дорученням, уряд має забезпечити транспортування субмарини, її дослідження, поховання екіпажу підводного човна «Щ-216» та створення музею на його базі. Крім того, Президент доручив розглянути питання створення меморіалу загиблим морякам.

На тему: Путін доручив відзначити визволення України від фашистів

У дорученні також зазначається, що у рамках відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років необхідно провести заходи із вшанування пам'яті загиблих моряків човна «Щ-216» серії Х-біс із залученням родичів загиблих, представників іноземних держав.

З урахуванням проведених робіт профільні установи мають розробити відповідну проектну документацію та забезпечити фінансування всіх робіт і заходів.

Як повідомлялося, підводний човен "Щ-216" було виявлено 4 липня фахівцями Чорноморського центру підводних досліджень на глибині 52 метри в 12 милях на південний захід від мису Тарханкут.

Згідно з архівними даними, човен зник у лютому-березні 1944 року під час виконання бойового завдання. Причиною загибелі судна і 47 членів екіпажа стало потоплення глибинними бомбами.

Фахівці не виключають, що судно можна підняти з дна моря, в перспективі законсервувати і зробити там унікальний музей військової історії. Тіла загиблих будуть поховані з почестями.