КВУ: за звільнення Тимошенко Захід закриє очі на інше

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

За його словами, “основною перепоною для підписання угоди є питання Тимошенко”.

“Якщо Тимошенко залишиться у в’язниці, а вибори не будуть призначені, то це зробить шанси на підписання угоди ще меншими”, - підкреслив він при цьому.

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Водночас керівник КВУ додав, що якщо Тимошенко буде звільнена, тоді Євросоюз готовий буде “закрити очі на всі питання, про які йшлося, крім Тимошенко”.

Він не виключив, що у переговорах про підписання угоди з ЄС може підніматися питання необхідності призначення виборів у Києві, але до сьогоднішнього дня цього питання не було в переліку тих, які мають бути виконані Україною до саміту «Східного партнерства», який відбудеться в листопаді у Вільнюсі.