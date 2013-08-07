Голова КВУ підозрює, що непроведення виборів у проблемних округах влаштовує всіх

Як передає кореспондент УНІАН, про Черненко заявив на прес-конференції.

Говорячи про можливість призначення виборів в проблемних округах, він висловив сумнів, що вони відбудуться в 2013 році. Водночас додав, що на сьогодні можливий один із трьох сценаріїв розвитку подій. За його словами, консенсусним сценарієм буде проведення вибори на початку грудня ц. р., тобто рішення про це парламент має ухвалити на початку вересня. За другим сценарієм, парламентська більшість протягне своє рішення і вибори в проблемних округах відбудуться 22 грудня. Черненко вважає такий сценарій «проблемним», оскільки на виборах у цей час може бути менше спостерігачів та менша явка виборців. За його словами, при третьому сценарії вибори в проблемних округах так і не будуть призначені в 2013 році і при цьому влада звинувачуватиме опозицію, що вона блокує розгляд цього питання, оскільки ряд опозиційних політиків вже сьогодні заявили, що вони виступають проти проведення виборів 22 грудня 2013 року.

Водночас Черненко вважає, що непроведення виборів в проблемних округах “влаштовує всіх”, бо краще “боротися за ці вибори, ніж боротися на виборах, бо в них (йдеться про опозицію — УНІАН) там непроста ситуація”. Він зазначив, що влада не зацікавлена у виборах в проблемних округах, оскільки там можуть пройти до парламенту представники опозиції.

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Також Черненко вважає поки що “фантастичним сценарієм” непризначення Верховною Радою виборів Президента України в 2015 році за прикладом непризначення виборів у Києві.

За його словами, не виключено, що парламент України може так само не виконати свій обов’язок, як і у випадку з непризначенням виборів Київського мера та Київської міської ради. В той же час він наголосив, що в такому випадку був би в світі “резонанс високий, оскільки це буде шлях до диктатури, це буде скандал”. Він висловив сподівання, що до такого сценарію Україна не прийде.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

8 лютого 2013 року Вищий адмінсуд за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Олександра Домбровського і Павла Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Володимира Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Балоги.

3 липня Рибак доручив анулювати картки для голосування Домбровського і Балоги, припинити нарахування їм відповідних виплат, а також припинити повноваження їхніх помічників-консультантів.

Перед цим, 13 травня, уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у 7 одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах.