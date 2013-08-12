Кабмін дав гроші на імідж України, але суму «засекретив»
Кабмін виділив кошти на забезпечення міжнародного позитивного іміджу України.
Кабінет міністрів України виділив кошти на підтримку забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів з підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами держави.
Текст постанови від 3 липня № 517 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України" оприлюднено на Урядовому порталі.
При цьому в документі не вказана сума виділених коштів.
На тему: Лавриновичу дали 22 мільйони
Постановою передбачено необхідність забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну, а також організації та проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України.
Крім того, документом передбачено створення та встановлення у м. Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні та виготовлення, транспортування і встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан).