Кабмін дав гроші на імідж України, але суму «засекретив»

Кабінет міністрів України виділив кошти на підтримку забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів з підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами держави.

Текст постанови від 3 липня № 517 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України" оприлюднено на Урядовому порталі.

При цьому в документі не вказана сума виділених коштів.

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Постановою передбачено необхідність забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну, а також організації та проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України.

Крім того, документом передбачено створення та встановлення у м. Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні та виготовлення, транспортування і встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан).