Лавриновичу дали 22 мільйони

Текст відповідного розпорядження від 11 липня № 551-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти виділені за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету з коштів, призначених Вищому спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Зокрема, 21 млн 778,8 тис. грн виділено на завершення реконструкції з надбудовою адміністративного будинку та будівництва господарських будівель Вищої ради юстиції у Києві (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 4 млн 172,9 тис. грн); 200 тис. — на закупівлю обладнання для адміністративного будинку ВРЮ.

Як відомо, головою Вищої ради юстиції України у липні було обрано колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича.