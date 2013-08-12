Прокуратура передала до суду справу двох громадських активістів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

У листопаді 2012 року представники громадської організації проникли на територію майданчика столичної ДАІ для тимчасового тримання транспортних засобів по вул. Зодчих та вчинили там бійку з охороною, йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, внаслідок таких дій один із працівників штрафмайданчика отримав тілесні ушкодження. Крім того, було пошкоджено ворота, огорожу, приміщення охорони та автомобілі, що знаходились на вказаній території.