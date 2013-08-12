Прокуратура передала до суду справу двох громадських активістів
22:28, 12 серпня 2013Політика
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Прокуратура Святошинського району Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно двох активістів однієї із громадських організацій за фактом хуліганських дій на штрафмайданчику.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.
У листопаді 2012 року представники громадської організації проникли на територію майданчика столичної ДАІ для тимчасового тримання транспортних засобів по вул. Зодчих та вчинили там бійку з охороною, йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, внаслідок таких дій один із працівників штрафмайданчика отримав тілесні ушкодження. Крім того, було пошкоджено ворота, огорожу, приміщення охорони та автомобілі, що знаходились на вказаній території.
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