«Газпром» розраховує, що Україна погасить борг до осені

«Газпром» розраховує, що НАК «Нафтогаз України» до 1 липня знизить розмір боргу за спожитий у холодний період понад контракту природний газ до рівня 100 млн. дол., а до вересня повністю його погасить.

Як передає РІА “Новости”, про це заявив заступник голови правління російського концерну Олександр РЯЗАНОВ.

"Сподіваємося, що до 1 липня борг залишиться на рівні 100 млн. дол., а до вересня буде повністю погашений", - сказав О.РЯЗАНОВ. На 15 червня борг становив 370 мільйонів доларів, зазначає РІА «Новости».

О.РЯЗАНОВ також заявив, що, на думку «Газпрому», обсяг газу в підземних сховищах «Нафтогазу» для забезпечення весняно-зимового періоду має становити 16 млрд. кубометрів.

"Україна повинна закачати 16 млрд. кубометрів газу в підземні сховища газу до початку жовтня місяця. Якщо темпи будуть такими, як зараз, Україна матиме ті ж проблеми, що й торік, що не може не відбитися на Росії", - сказав він.

Довідка УНІАН. Тижневик «Дзеркало тижня» в номері від 20 травня 2006 року з посиланням на протокол переговорів робочих груп НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Газпром» і компанії «РосУкрЕнерго АГ» від 10-11 квітня 2006 року повідомив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» за поставлений в січні-лютому 2006 року Україні природний газ перевищує 413 млн. 344,65 тис. доларів.

Коментуючи цю інформацію, в.о. директора з фінансових та інвестиційних питань, начальник Департаменту з економіки і цінової політики НАК «Нафтогаз України» Ярослав ДИКОВИЦЬКИЙ підтвердив, що НАК «Нафтогаз України» має поточну заборгованість за поставлений в січні-лютому «РосУкрЕнерго» газ у розмірі більш як 400 млн. доларів. «Немає такого, що ми чотири місяці не платимо за газ, ми платимо за газ. Заборгованість утворилася у момент розриву розрахунків «Газпрому» «Нафтогазу України» за послуги з транзиту газу», - сказав Я.ДИКОВИЦЬКИЙ. При цьому він додав, що компанія постійно розраховується за газ, і це поточна заборгованість, яка утворилася у момент складання актів прийому-передачі.