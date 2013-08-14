Кличко заявив про намір балотуватися у президенти України

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Хосе Сулейманом у Мехіко.

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Кличко зазначив, що й надалі хоче брати участь у політиці і балотуватися на посаду Президента України на виборах у 2015 році, повідомляє офіційний сайт WBC.

При цьому він додав, що бокс значною мірою допоміг йому підготуватися до нинішнього життя завдяки стратегії, роботі, дисципліні, чесності та трудовій етиці, які необхідні, щоб бути успішним.

Також Кличко підкреслив, що набагато важливішим за президентство для нього є поліпшення життя українців, підвищення ефективності економіки, збільшення кількості робочих місць тощо.