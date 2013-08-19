Комітет Європарламенту проведе екстрене засідання щодо Єгипту й України

Ініціатором позачергового засідання став голова комітету Елмар Брок, який у зв’язку з нещодавніми подіями пропонує обговорити питання, як Євросоюз має реагувати на розвиток подій у цих країнах, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми також маємо оцінити політичні наслідки нещодавніх погроз із боку Росії, які можуть обмежити торгівлю з Україною в разі підписання останньою угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Це – серйозний розвиток, яке може кинути тінь на майбутній саміт у Вільнюсі», – вважає Брок.

Говорячи про ситуацію в Єгипті, голова комітету висловив упевненість, що Європейський парламент «не може просто стояти й дивитися, як день у день ситуація в Єгипті погіршується».

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Раніше Елмар Брок (Німеччина) і голова групи народних партій у Парламентській Асамблеї Євронест Яцек Сарюш-Вольські (Польща) заявили, що ЄС має захистити Україну від торгових воєн із Росією.

Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. 18 серпня радник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилене.