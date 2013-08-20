У МЗС пояснили, кого тепер не пускатимуть до Росії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в РФ, у Російській Федерації набрали чинності Федеральний закон “Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації” та Федеральний закон “Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з метою вдосконалення міграційного законодавства і відповідальності за його порушення”.

Зокрема, внесеними змінами до першого і згаданих законів встановлюється можливість обмеження права іноземного громадянина на в`їзд до Російської Федерації, якщо він два і більше рази протягом трьох років притягувався до адміністративної відповідальності на території РФ, а також якщо іноземний громадянин передається іноземній державі у відповідності з міжнародним договором РФ про реадмісію.

Забороняється в`їзд в Російську Федерацію іноземному громадянину, якщо стосовно нього винесено рішення про депортацію, реадмісію або адміністративне видворення за межі Російської Федерації, або в період свого попереднього перебування в Російській Федерації він був переданий Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію, або має незняту або непогашену судимість за вчинення умисного злочину, або два і більше рази протягом одного року притягувався до адміністративної відповідальності.

У разі повторного винесення щодо іноземного громадянина рішення про депортацію, реадмісію або адміністративне видворення за межі Російської Федерації термін обмеження його права на в`їзд у Російську Федерацію складатиме десять років.

Змінами до другого згаданого закону передбачено встановлення заборони на в`їзд в Російську Федерацію у разі, якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства ухилилися від сплати податку або адміністративного штрафу або не відшкодували витрати, пов`язані з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або депортацією, до здійснення відповідних виплат у повному обсязі.

Дозвіл на роботу іноземному громадянинові не видається, а раніше виданий дозвіл анулюється, якщо іноземний громадянин протягом п`яти років, що передували дню подання заяви про видачу дозволу на роботу, піддавався адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації чи передавався Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію або протягом десяти років, що передували дню подання заяви про видачу дозволу на роботу, неодноразово (два і більше рази) піддавався адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації чи передавався Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію.