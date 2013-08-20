Німецький радник Азарова: Торговельні знущання Росії нашкодять їй самій

Голова Німецької групи радників при уряді України Рікардо Джуччі вважає, що "ті торгівельні знущання, до яких вдається нині Росія, лише недвозначно дають зайвий раз зрозуміти, що навіть вступ до Митного союзу не призвів би до того, що цей партнер дотримувався би встановлених правил".

Про це він сказав в інтерв'ю Німецькій хвилі.

Експерт впевнений, що нинішні дії Росії лише вкотре підтверджують, що підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом – єдиний шлях вперед.

Якщо переговори з Росією не матимуть результату, тоді Україні треба звертатися до Світової організації торгівлі, вважає Рікардо Джуччі.

"Росія може багато чого досягти своїми короткостроковими нападками. Але у довгостроковій перспективі, як член СОТ, Росія не зможе діяти в такий спосіб. Адже Москва взяла на себе зобов’язання, вступаючи до Світової організації торгівлі. Дискримінація товарів з інших країн організації заборонена. Єдина проблема полягає у тому, що розгляд суперечки в рамках СОТ може тривати довго – до року", - сказав радник українського уряду.

"Нинішні дії Росії, імовірно, лише підвищать підтримку зближення з ЄС. Гадаю, для російської сторони блокування принесе більше шкоди, ніж користі", - підсумував Рікардо Джуччі.