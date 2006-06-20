Керівники Криму зазіхнули на зарплату в 20 тисяч гривень

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ обурений тим, що Верховна Рада АРК планує встановити зарплату для керівників автономії в розмірі близько 20 тисяч гривень, причому в цю суму не входять всілякі грошові премії та надбавки.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

За її словами, як підкреслює Г.МОСКАЛЬ, минулого року Кабінет міністрів України збільшив розміри окладу керівництва Кримської автономії до 17 мінімальних розмірів зарплати, разом із тим, цим урядовцям не передбачалося встановлювати надбавки за високі досягнення в роботі та виконання особливо важкої роботи.

В той же час на завтрашню сесію ВР АРК кримський депутат, член Партії регіонів Григорій ІОФФЕ вніс проект рішення, згідно з яким керівникам Криму передбачається нараховувати надбавки «за особливо важкий характер роботи» та «інтенсивність роботи» в розмірі від 90% до 100% від 20 тисяч гривень окладу. Представник глави держави вважає, що встановлення такої високої зарплати для керівництва автономії не відповідає «реальним можливостям економіки» АРК і «не є своєчасним із морально-етичних причин».