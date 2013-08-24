ЗМІ: у найближчого радника Азарова провели обшук

Як стало відомо ZN.UA, в п'ятницю 23 серпня написав заяву про відставку перший заступник керівника секретаріату Кабінету міністрів України Юрій Аністратенко.

Аністратенко мав особливу довіру і прихильність прем'єр-міністра Миколи Азарова. Він готував наради, які проводив прем'єр-міністр, напрацьовував варіанти вирішення спірних питань, що виникають між міністерствами і різними органами влади. В його обов'язки входила підготовка документів на підпис прем'єрові.

Як стверджує джерело ZN.UA, заслужений будівельник Аністратенко також був потрібним і корисним для Миколи Яновича експертом у сфері будівництва і нерухомості.

Крім того, за даними ZN.UA від джерела в уряді, півтора тижні тому - 14,15 серпня правоохоронці провели обшуки вдома і в робочому кабінеті пана Аністратенка.

Під час відпустки Азарова, зазначає видання, коли його обов'язки виконував перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, між секретаріатом прем'єра і в.о. міністра Кабінету міністрів Владиславом Забарським стався конфлікт. Він наполягав на тому, щоб усунути секретаріат прем'єра Азарова від підготовки засідань Кабінету міністрів під головуванням Арбузова і документів, які на них виносилися.

Юрій Аністратенко був призначений на посаду першого заступника керівника секретаріату Кабміну 11 квітня 2011 року. До цього Аністратенко майже рік обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів України.