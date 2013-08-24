Сирійський телеканал показав виявлені у повстанців хімречовини

На кадрах, трансльованих каналом, видно декілька пластикових каністр, мішки з білим порошком, металеві ємності, побутові балони для зрідженого природного газу, розібрані гранати, снаряди РПГ і коробки з протигазами.

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На двох металевих посудинах зеленого кольору видно напис по-арабськи "Зроблено в Саудівській Аравії", повідомляє РІА Новости.

Оператор телеканалу фіксує увагу глядачів на коробці з-під шприців, виробництва катарський-німецької компанії QG, що виробляє шприци та голки для ін'єкцій.

Також були продемонстровані дві упаковки медичного препарату в ампулах для ін'єкцій, за словами кореспондента телеканалу, виробництва США. Назви препаратів не уточнюються.

Раніше телеканал повідомив про виявлення в Джобаре складу з отруйними речовинами і складу з протиотрутами (антидотами) для лікування хімотруєнь. Сирійське державне інформагентство САНА повідомило, що заколотникам вдалося застосувати отруйні речовини проти солдатів урядової армії, в результаті хіматаки постраждали декілька солдатів.

За даними сирійського ТБ, в Джобаре йдуть запеклі бої між підрозділами сирійської армії і повстанцями.