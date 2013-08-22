ООН закликає з’ясувати обставини ймовірної хімічної атаки Сирії

Рада безпеки ООН закликає з’ясувати обставини ймовірного застосування хімічної зброї у Сирії.

Водночас члени Ради безпеки на екстреному засіданні не дійшли згоди в питанні, чи мають експерти ООН, які вже присутні у Сирії, розслідувати інцидент, що стався у передмісті Дамаска, повідомляє радіо «Свобода».

Росія і Китай не підтримали вимогу негайного розслідування.

Активісти сирійської опозиції стверджують, що внаслідок нападу загинули понад 1300 людей. Сирійський уряд відкидає твердження про свою відповідальність.

США та їхні союзники закликали експертів ООН з хімічної зброї, які присутні у Сирії, дослідити інцидент якнайшвидше. Союзник сирійського уряду Росія поставила під сумнів обставини інциденту, припускаючи, що він міг бути «провокацією» повстанців.