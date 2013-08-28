В Україні відзначили 157-річчя Франка

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди представники влади міста, області, депутати міської та обласної рад, представники громадськості поклали квіти до пам’ятника Каменяреві, після чого відбувся мітинг.

«Вшановуючи Івана Франка в останні дні серпня, ми не можемо не пов'язати його з Незалежністю, з Україною, з минулим і майбутнім. У роки бездержавності він був уособленням невмирущості українського слова, невмирущості української ідеї. Іван Франко неодноразово бував в Тернополі, тут творив, виступав, впливав на громадсько-політичну і культурно-мистецьку атмосферу міста початку ХХ століття. Минули роки, а Каменяр продовжує впливати на нас своїм прикладом громадянина, своїми творами, своїми сюжетами і образами персонажів. Для нас він є символом нескореного і бунтарського духу народу, символом інтелектуальної потуги, символом інтелігентності, предтечею національного і державного відродження України», – сказав під час виступу міський голова Тернополя Сергій Надал.

Після виступів представників влади літератори та громадські діячі Тернополя зачитали низку творів Франка.

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У Львові з нагоди 157-ї річниці від дня народження Івана Франка відбулося урочисте покладання квітів до його пам’ятника у Львові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської облдержадміністрації, поетичний та пісенний вінок Каменяреві склали народні артисти України Святослав Максимчук та Богдан Козак, а також народна чоловіча хорова капела "Прометей".

«Франко – геніальна особистість, і надзвичайно важлива постать для нашої держави. Це людина, яку потрібно пам’ятати. Навіть сьогодні з його творів можна почерпнути багато цікавого та повчального, вони актуальні і донині. Франко писав про любов до українського народу, такий патріотизм необхідно зберігати у серцях кожного із нас», – наголосив заступник голови Львівської облдержадміністрації Василь Бахмацький.

28 серпня у селі Нагуєвичі Дрогобицького району відбудеться літературно-мистецьке свято “Я син народу, що вгору йде”, присвячене 157-й річниці від дня народження.

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Івано-Франківськ урочисто відзначив 157-річчя від дня народження письменника і філософа Івана Франка.

Як передає кореспондент УНІАН громадськість міста прийшла святковою колоною вулицями міста до пам’ятника Каменяреві. Квіти до пам’ятника поклали керівники облдержадміністрації і обласної ради, міськвиконкому, обласної письменницької організації та громадськості міста.

На віче виступили заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, народний депутат України від фракції ВО «Свобода» Руслан Марцінків, письменниця, депутат обласної ради Ольга Бабій та інші.

Промовці говорили про велич духу Івана Франка, закликали цінувати «свободу і незалежність держави», наслідувати свого «українського Мойсея духу». Називали каменяра «справжнім українським патріотом і будівничим Української держави», розповіли про життєві віхи письменника і філософа Франка.

Івано-Франківський муніципальний духовий оркестр та хор «Галицькі передзвони» виконав пісні на твори письменника. Завершилося віче виконанням пісні на слова Каменяра «Не пора, не пора…».

У рамках святкування, в Івано-Франківську демонструють фільм про Франка на світлодіодному екрані, проводять літературні години «Не вмре поезія – не згине сила духу» та традиційні Франкові читання біля пам’ятника Каменяреві і круглий стіл «Іван Франко і сучасність» за участю відомих митців і письменників Прикарпаття.

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Довідка УНІАН. Іван Франко - український письменник, поет, публіцист, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч. Народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі (нині с. Івана Франка) Львівської області. Його друкована спадщина сягає 50 томів. Помер Франко 28 травня 1916 року. Похований на Личаківському кладовищі у Львові.

Місто Станіславів у 1962 році з нагоди 300–річчя заснування було перейменовано в Івано-Франківськ.