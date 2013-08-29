У Парагваї звільнені водії розп'яли себя на хрестах

Незвичайна акція протесту проходить у невеликому місті на північ від Асунсьйона. Водії обіцяють продовжити протест, якщо їх не поновлять на робочих місцях, повідомляє ВВС.

У середу дружина одного з водіїв також зажадала, щоб її прибили до хреста.

Директор автобусної компанії, в якій працювали водії, вже пообіцяв поновити на робочих місцях п'ятьох протестувальників, а іншим - знайти роботу в інших фірмах.

Однак водії вимагають, щоб їх усіх відновили на колишніх посадах.

За словами одного з розп'ятих водіїв, співробітники були звільнені після того, як попросили у керівництва доплату за понаднормову роботу, медичну страховку і пенсійні відрахування.