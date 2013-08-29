У Парагваї звільнені водії розп'яли себя на хрестах
02:09, 29 серпня 2013Політика
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Вісім парагвайських водіїв автобусів протягом 20 днів залишаються прибитими до дерев'яних хрестів на знак протесту проти незаконних звільнень.
Незвичайна акція протесту проходить у невеликому місті на північ від Асунсьйона. Водії обіцяють продовжити протест, якщо їх не поновлять на робочих місцях, повідомляє ВВС.
У середу дружина одного з водіїв також зажадала, щоб її прибили до хреста.
Директор автобусної компанії, в якій працювали водії, вже пообіцяв поновити на робочих місцях п'ятьох протестувальників, а іншим - знайти роботу в інших фірмах.
Однак водії вимагають, щоб їх усіх відновили на колишніх посадах.
За словами одного з розп'ятих водіїв, співробітники були звільнені після того, як попросили у керівництва доплату за понаднормову роботу, медичну страховку і пенсійні відрахування.
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