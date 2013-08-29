Янукович каже, що Україні треба шукати порозуміння з МС
22:06, 29 серпня 2013Політика
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Президент Віктор Янукович наголошує, що національні інтереси завжди будуть в основі відносин України з інтеграційними об’єднаннями.
Янукович обіцяє керуватися національними інтересами у відносинах з МС і Євросоюзом
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам, повідомляє сайт Глави держави.
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«Нам треба знайти прагматичні рішення, і наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу відносин України як з Європейським Союзом, так і з Митним союзом», - сказав Янукович.
Говорячи про взаємини України з Митним союзом, він зазначив, що Україна має шукати порозуміння у взаємовідносинах з цим об’єднанням.
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