Янукович каже, що Україні треба шукати порозуміння з МС

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам, повідомляє сайт Глави держави.

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«Нам треба знайти прагматичні рішення, і наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу відносин України як з Європейським Союзом, так і з Митним союзом», - сказав Янукович.

Говорячи про взаємини України з Митним союзом, він зазначив, що Україна має шукати порозуміння у взаємовідносинах з цим об’єднанням.