ЗМІ: Мельника незабаром можуть доставити з Австрії

"Така інформація є у МВС. Мельника можуть доставити з Австрії ", - повідомило джерело "Сегодня".

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Інформацію про перебування Мельника в Австрії підтвердила і його сестра Олена.

"Значить, вам правильно сказали", - з жалем у голосі відповіла Олена на питання, чи дійсно в Австрії знаходиться її брат.

Втім, у МВС і ГПУ зазначають, що втікача ще не затримано. А відповідно, процедуру екстрадиції не розпочато.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що міліція вже готується затримати Мельника та що проводиться процедура для подальшої його екстрадиції на територію України.

Джерела повідомляють, що проблеми із затриманням екс-ректора Петра Мельника можуть бути викликані конфліктом інтересів всередині МВС.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.