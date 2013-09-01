Політолог: Влада і опозиція об'єднають голоси заради євроінтеграції

"Влада і опозиція об'єднають свої голоси у прийнятті рішень, потрібних для європейської інтеграції", - зазначив директор аналітичного центру "Політика" Ігор Попов у ефірі Українського радіо.

Попов нагадав, що ЄС пом'якшив вимоги для підписання угоди про асоціацію, повідомляє Gazeta.ua.

"Виконати нові пом'якшені вимоги буде досить легко - часто це буде формальне виконання. Рада прийме новий закон про прокуратуру, про проведення виборів у п'яти округах, де не були обрані депутати рік тому. Самі вибори не будуть зразковими, проте пройдуть вже у грудні, після підписання угоди про асоціацію", - вважає політолог.

Він спрогнозував, що законопроекти економічного блоку будуть розроблені в уряді і більшість їх підтримає.

"Хоча окремі пропозиції можуть не знайти підтримки фракції більшості, якщо суперечатимуть інтересам олігархів. Тоді свої голоси, як і на минулій сесії, нададуть опозиційні депутати чи навіть цілі фракції на взаємовигідних умовах", - наголосив Попов.