Регіонал пояснив, чому Рада почне роботу не з "єврозаконів"

"Що стосується порядку денного і тих пристрастей, які ми спостерігаємо через відсутність деяких законопроектів, то це пов'язано з непідготовленістю, адже процедура підготовки до розгляду в сесійній залі передбачає розгляд на комітетах", - пояснив депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"Я не хотів би говорити, що опозиція винна в чомусь чи представники більшості винні в чомусь, але комітети, на жаль, не працювали цей час, а, відповідно, не розглянули на своїх засіданнях ці законопроекти. До речі, ті, які стоять у нас на четвер, наприклад, вони ще в середу – два - мають бути розглянуті на засіданнях профільних комітетів", - додав він.

"Я сподіваюся, що в питаннях євроінтеграції у нас з опозицією не буде ніяких протистоянь, і ми будемо працювати злагоджено, ухвалюючи якісні законопроекти", - зазначив Мірошниченко.

Як відомо, спікер Володимир Рибак упевнений, що на першому сесійному тижні український парламент ухвалить сім законів, що стосуються євроінтеграційного шляху України.