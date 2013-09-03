Янукович і Азаров прибули до Ради
10:09, 03 вересня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров прибули до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, члени фракції “Батьківщина” на засідання парламенту прийшли у білих футболках із зображенням екс-прем’єра Юлії Тимошенко, а депутати від “УДАРу” - в червоних светрах, на яких написано “Україна - це Європа”.
Коли голова Верховної Ради України Володимир Рибак запропонував привітати Президента Януковича в сесійній залі, не піднялися тільки фракції опозиції, підвелися зі своїх місць лише депутати від Партії регіонів, позафракційні та з фракції КПУ.
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