Янукович і Азаров прибули до Ради

Як передає кореспондент УНІАН, члени фракції “Батьківщина” на засідання парламенту прийшли у білих футболках із зображенням екс-прем’єра Юлії Тимошенко, а депутати від “УДАРу” - в червоних светрах, на яких написано “Україна - це Європа”.

Коли голова Верховної Ради України Володимир Рибак запропонував привітати Президента Януковича в сесійній залі, не піднялися тільки фракції опозиції, підвелися зі своїх місць лише депутати від Партії регіонів, позафракційні та з фракції КПУ.