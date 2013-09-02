У Харкові вибухом пошкоджено кілька квартир, є постраждалі (фото)

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін, повідомлення про те, що в житловому будинку стався вибух із подальшим загорянням, надійшло о 12:47. На місце пожежі одразу було направлено 4 автоцистерни, 2 автодрабини.

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Лупандін зазначив, що зараз на місці працюють спеціалісти. Епіцентр пожежі розташований у квартирі на п’ятому поверсі, але вогнем також пошкоджені приміщення на шостому та сьомому поверхах.

Він зазначив, що дим від пожежі поширився на верхні поверхи, й рятувальники виводили людей із верхніх поверхів на вулицю. За його словами, на місці пригоди є люди, які зверталися до лікарів по допомогу.

Лупандін зазначив, що роботи продовжуються. Кількість евакуйованих, врятованих і постраждалих людей буде названа пізніше.

Він додав, що фахівці з’ясовують причини пожежі. «Йде ліквідація, з’ясовуються причини», - сказав Лупандін.

За його словами, видимих пошкоджень зовнішніх несучих конструкцій будинку не видно. «Візуально з зовнішнього боку руйнувань не видно», - акцентував рятувальник.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Метробудівників, 32 стався вибух.

У прес-службі Харківської міської ради повідомили, що, за попередньою версією, у будинку стався вибух побутового газу. Надзвичайна ситуація сталася в квартирі на п'ятому поверсі першого під'їзду.

Пожежники вже приступили до ліквідації осередку загоряння, на місці працюють аварійні служби, «Харківміськгаз», швидка допомога.

За попередніми даними, жертв немає.