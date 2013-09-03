Інформатор Wikileaks попросив Обаму про помилування

Про це з посиланням на адвоката Меннінга повідомляє агентство Франс Прес.

Наприкінці серпня стало відомо, що Меннінг склав текст прохання, в якому заявляв, що нікому у США не хотів заподіяти шкоди і лише хотів допомогти людям, пише РІА Новости.

Меннінг був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу. Він зізнався в тому, що передав сайту Wikileaks для публікації відеозапис ударів з повітря, в результаті яких було вбито мирних громадян, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США. Військовий суд США засудив Меннінга до 35 років тюремного ув'язнення.