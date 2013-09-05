Яценюк закликав Путіна поважати український народ

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи заяву Путіна, що росіяни й українці – «один народ»

«У нього народ – російський, а в нас народ український. Тому ми – не один народ. Ми різні країни, ми різні держави», - пише політик.

Президент Росії назвав росіян і українців «одним народом» і заявив: «Що б не відбувалося і куди б Україна не йшла, ми все одно колись і десь зустрінемося».

Він також стверджував, ніби в перебігу Першої світової війни і революційних подій після неї ніколи не порушувалося питання про відокремлення України.