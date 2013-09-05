Азаров планує співпрацювати і з ЄС, і з Митним союзом

Учора прем'єр-міністр Микола Азаров розповів про очікування уряду від роботи нової сесії Верховної Ради. Він закликав народних депутатів своєчасно прийняти державний бюджет на 2014 рік та законопроекти, необхідні для укладення угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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При цьому прем'єр виступив також за активізацію роботи з приєднання до низки угод Митного союзу, повідомляє Комерсант-Україна.

Глава уряду поділився очікуваннями від роботи Верховної ради в найближчі місяці, зазначивши два "життєво важливих для країни" питання - затвердження "реалістичного і збалансованого" ​​державного бюджету на 2014 рік та прийняття законопроектів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі. За словами Миколи Азарова, йдеться насамперед про вдосконалення виборчого законодавства, реформуванні системи правосуддя та правоохоронних органів, боротьбу з корупцією та покращення бізнес-клімату в країні.

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"Хочу підкреслити, що більша частина парламентських політичних сил заявила про готовність виконати план з підготовки угоди про асоціацію. Це їхня історична відповідальність перед народом України, - сказав прем'єр і обвів суворим поглядом членів уряду.

Тим часом Азаров не став обмежуватися євроінтеграційними питаннями і в черговий раз згадав про необхідність вирішити торгово-економічні розбіжності з Митним союзом. Він нагадав, що "в інтересах спрощення торгового режиму" Україна має намір приєднуватися до окремими угод в рамках МС, зокрема до угоди про усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі з державами-членами СНД, які не є членами МС.

"Це дуже важливий договір, оскільки МС сам передбачив можливість приєднання до технічних регламентів для держав, які не є членами Митного союзу", - повідомив прем'єр, доручивши Міністерству юстиції та Міністерству економічного розвитку і торгівлі терміново провести роботу з приєднання до цієї угоди.