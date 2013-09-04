Путін про ЗВТ України з Євросоюзом: ми так не домовлялися

За словами Путіна, це може створювати проблеми для російської економіки.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у інтерв'ю «Першому каналу» і агентству «Ассошіейтед Прес» напередодні саміту «Великої двадцятки».

«Суть полягає в тому, що Україна бере на себе додаткові зобов'язання зі зниження митного захисту, митних бар'єрів. За значною групою товарів, те, що скажу, зрозуміло, навіть не потрібно бути фахівцем, Україна впродовж якогось часу, а за деякими - відразу, обнулює ввізні митні збори – це перше. І друге, вводить європейські стандартні регулювання, технічного регулювання. Зараз скажу, що це таке. Коли обнулюються мита, з'являється товар іноземного виробництва на українському ринку, а свої ж підприємства працюють, куди свій товар дівати? У нас є побоювання, що вони видавлюватимуться на наш ринок, на ринок Митного союзу, на ринок Росії, Казахстану і Білорусі. Але ми так не домовлялися, це створюватиме проблеми для нашої економіки», - сказав Путін.

Він переконаний, що запровадити в Україні відразу європейські технічні стандарти дуже складно.

«Це означає, що українські підприємства повинні будуть випускати все, не знаю, ліфт, машину, сорочку, годинник й інше, решта всіх товарів за технічними регламентами Євросоюзу. Вони хороші, але вони дуже жорсткі, і щоб підприємства так працювали за цими регламентами, потрібні інвестиції багатомільярдні, час потрібний. Сумніваюся, що це можливо зробити відразу. А поки це робитимуть, багато підприємств вже розоряться або знову ж таки виштовхуватимуть товари на наш ринок. Ми вимушені будемо закриватися, ось в чому проблема», - наголосив Путін.

При цьому він заявив, що в України і Росії є очевидні конкурентні переваги.

«У нас спільна транспортна інфраструктура, спільна енергетика, у нас кооперація глибока, у нас спільна мова. Це великі конкурентні переваги, вони зникнуть. Я важко собі уявляю, як розвиватиметься ракетно-космічна галузь України? Вона така солідна дуже, і ракетна галузь, і авіація. Я просто не представляю без нашого ринку. Моторобудування авіаційне. Наші всі вертольоти оснащені українськими двигунами, що нам робити? Як це буде все розвиватися, чи не буде взагалі?», - сказав російський Президент.

При цьому він наголосив, що якщо Україна вважає, що їй потрібно і доцільніше укладати договір про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, «отже, так тому й бути».