Путін радить Україні домовлятися з "хлопцями" з Євросоюзу у складі МС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав напередодні саміту «великої двадцятки».

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«Тому питання не в тому , що ми хочемо чи не хочемо, тримаємо або тримаємо . Ми й самі ведемо переговори з Євросоюзом. І про зону вільної торгівлі думаємо, ми думаємо про те, щоб укласти нову базову угоду. Але ви знаєте, я ж дуже давно і добре знаю наших європейських партнерів, вони дуже хороші хлопці, з ними і пивка можна махнути німецького, і шнапсу випити, і келих вина французького або італійського випити смачного. Але коли вони сідають за стіл переговорів, це дуже жорсткі люди, дуже прагматичні, і щось отримати від них - це, знаєте, складне завдання» , - сказав Путін.

Він переконаний, що в рамках єдиного такого економічного простору європейцям «з нами у складі Росія - Україна - Казахстан - Білорусія було б набагато складніше , ніж поодинці з кожним, тим більше у відносинах лише тільки з однією Україною».

Водночас він заявив, що Росія поважатиме будь-який вибір керівництва України і продовжувати з ним працювати.

«Ну, подивимося, яким буде вибір українського керівництва. До будь-якого, який би вибір не було зроблено, ми поставимося з повагою і, безумовно, будемо продовжувати працювати. Але питання лише тільки в тому, як будемо працювати, що ми маємо вжити для захисту своїх власних інтересів. Ну, побачимо» , - заявив він.