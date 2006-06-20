Черновецький шукатиме землю для корейців, які швидко збільшуються

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні ХО Сун Чол звернувся до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням знайти й виділити в столиці земельну ділянку під розширення їхнього дипломатичного представництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на зустрічі з мером Києва.

Він повідомив, що дипломатичний офіс, розташований по вул. Володимирській, 43, займає площу в 400 кв. м, а штат співробітників посольства за останній час значно збільшився. Крім того, посольство має в своєму розпорядженні офіс по вул. Федорова, 12, в якого також невелика площа. У зв`язку з цим необхідна нова ділянка землі для будівництва посольства.

На це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що найближчим часом він запропонує до розгляду декілька варіантів земельних ділянок у столиці, й додав: «Я налаштований на те, щоб вам допомогти, й особисто контролюватиму, щоб ми швидше знайшли (ділянку – УНІАН)».

Посол Кореї висловив побажання про зміцнення ділових контактів між Сеулом і Києвом. При цьому він зазначив, що в Сеулі нещодавно пройшли вибори мера.

Він передав запрошення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ відвідати столицю Кореї й подивитися, як розвивається місто. За словами посла, його країна готова поділитися необхідною документацією і досвідом щодо розвитку великих міст.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував за запрошення й сказав, що обов`язково направить когось із своїх заступників до Сеула. Також, за його словами, заплановано, що для вивчення досвіду в сфері комунального господарства кожен керівник фракцій Київради відвідає якусь демократичну країну, велике місто, а потім розповість про вивчений досвід у Києві.

Як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він готовий організувати прес-конференцію для журналістів корейських бізнес-видань із метою зацікавити бізнесменів у залученні інвестицій в українську столицю.

За інформацією посла Кореї, корейська діаспора в Україні становить 30 тисяч осіб. Із них українське громадянство мають 13 тисяч.

Після зустрічі представник Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павло КРИВОНОС повідомив журналістам, що Корея також хоче побудувати в Києві свій Культурний центр і звернулася до влади столиці підшукати або земельну ділянку, або приміщення для викупу. «Це говорить про те, що відносини покращилися й у них є тут інтерес», - зазначив П.КРИВОНОС.

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