Азаров: Україна не має права повторити Помаранчеву революцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив у четвер на 17-й конференції Київської міської організації політсили.

"У нас залишився рік до дуже серйозного політичного випробування для країни. Президент визначає курс. Від зрілості вибору залежить доля держави. Країна просто не має права дозволити повторення подій, що відбулися у 2004 році", - сказав Азаров.

Він нагадав, що за результатами 2009 року ВВП України впав на 16%, обсяги капітального будівництва - на 45%, в ​​країні не видавалися депозити і була порожня казна.

"З чого ми стартували? Гривні було рівно на два місяці, і якби не було твердої лінії Президента, злагодженої роботи уряду і Верховної Ради, Україна впала б через два місяці", - зазначив прем'єр.