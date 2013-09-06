Європейська народна партія поміняла Нашу Україну на УДАР

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українським журналістам в Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Політичної асамблеї ЄНП. Також сьогодні статусу спостерігача було надано партії УДАР.

Як сказав Немиря після завершення засідання асамблеї, Політична асамблея Європейської народної партії, схвалюючи рішення про позбавлення партії “Наша Україна” статусу спостерігача в ЄНП, дійшла висновку, що діяльність партії не відповідає принципам, «які були задекларовані партією, коли вона вступала до Європейської народної партії».

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Немиря зазначив, що рішення щодо членства чи надання статусу спостерігача схвалюються асамблеєю на підставі висновків Робочої групи з питань членства, яка наприкінці травня здійснила візит в Україну, в ході якого вивчала політичну ситуацію в країні, спілкувалася з представниками партій, що належать до родини “народників”, а також з представниками громадянського суспільства.

У той же час, за підсумками цього візиту місія надала позитивну оцінку партії «УДАР», яка в питаннях політичного порядку денного повністю відповідає політичній платформі ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, з українських партій статус спостерігачів в ЄНП мають партії "Батьківщина" та Народний рух України, а від сьогодні і УДАР.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 75 партій-членів з 40 країн, 17 голів країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.