УДАР сподівається отримати статус спостерігача в ЄНП

Про це сказав лідер партії Віталій Кличко під час зустрічі в Києві з делегацією Європейської народної партії, в складі якої були віце-президент ЄНП, депутати Європарламенту, представники міжнародних організацій, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Кличко висловив переконання, що “УДАР” стане «дієвим і ефективним учасником сім’ї ЄНП”.

Він підкреслив, що об’єднавчий досвід Європейської народної партії є прикладом для українського політикуму.

“Для нашої політичної сили важлива співпраця з ЄНП для збагачення досвідом споріднених для нас партій. Більше того, для нас важливий успішний приклад ЄНП як великої політичної сили, яка змогла об'єднати багато партій навколо ідеології і цінностей”, - сказав політик.

Як повідомлялося, рік тому Європейська народна партія розглянула та прийняла заявку партії “УДАР” на отримання статусу спостерігача в ЄНП.

Із українських партій статус спостерігачів в ЄНП вже мають "Батьківщина", Народний рух України та "Наша Україна".