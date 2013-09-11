Віце-головою ради директорів "Банку Кіпру" став екс-колега Путіна по КДБ

Володимира Стржалковського обрано віце-головою ради директорів Bank of Cyprus, повідомив банк у вівторок увечері за підсумками перших після реструктуризації зборів акціонерів.

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Як повідомляє Прайм, Стржалковський - колишній генеральний директор "Норильського нікеля", котрий очолював компанію в 2008-2012 роках. До цього він керував Ростуризмом, а в 1980-1991 роках, одночасно з Володимиром Путіним, служив в управлінні КДБ СРСР по Ленінграду і Ленінградській області.

[19:11:06] Ihor: Очолити "Норнікель" його покликали в розпал конфлікту між основними акціонерами Володимиром Потаніним і Олегом Дерипаскою, а перестали мати потребу в його послугах, коли Потанін і Дерипаска помирилися, продавши частку в компанії Роману Абрамовичу.

При звільненні з посту гендиректора "Норнікеля" Стржалковський отримав від компанії "золотий парашут": одноразову компенсацію в 50 мільйонів доларів, ще два транші по 25 мільйонів доларів йому повинні були виплатити протягом року. Він обіцяв витратити більшу їх частину на благодійність.