Кіпр схвалив закони для отримання допомоги ЄС

Основною умовою для отримання зовнішньої допомоги Кіпром було прийняття двох законів, які забезпечують контроль над банками країни. Нагадаємо, що черговий транш допомоги острівній державі оцінюється в 1,5 млрд євро, передають Вести.ru.

Перше голосування за документами провалилося. Голоси розділилися практично порівну , але більшість все ж залишилася за противниками прийняття законопроектів.

Після позапланових переговорів міністра фінансів з представниками парламенту необхідні законопроекти були прийняті.

Економічна ситуація на Кіпрі досить давно викликає побоювання , але справжня криза розгорілася навесні 2013 р. Банки Кіпру закрилися на кілька днів , у результаті вкладникам у примусовому порядку було запропоновано обміняти свої гроші на акції фінансових інститутів .

Всього ж Кіпру необхідно отримати фінансування на суму 23 млрд євро, але міжнародні кредитори нададуть тільки 10 млрд євро. Іншу частину владі потрібно знайти самостійно.